L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato anche di Fiorentina nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com. Questo quanto scrive: “Nico Gonzalez è un attaccate che piace molto a Gasperini, anche per la sua duttilità tattica. Potrebbe anche essere utilizzato all’occorrenza come centravanti. Ma chi ha davvero aumentato il pressing negli ultimi giorni è senza dubbio la Juventus che nel reparto offensivo farà dei cambiamenti. La società bianconera è alla ricerca di un esterno offensivo con determinate caratteristiche. La Juventus aveva pensato anche ad Adeyeni ma i costi dell’operazione sono troppo alti. E allora ecco l’idea Nico Gonzalez, che ha una valutazione di 30-35 milioni di euro. L’argentino sarebbe un’ottima soluzione ma la trattativa deve ancora entrare nel vivo. I bianconeri potrebbero inserire nell’affare Mckennie, che alla Fiorentina piace molto. La richiesta per il centrocampista americano è sui 15 milioni di euro”.

E sull'affare Gudmundsson: “Giorni importanti anche per la Fiorentina, che al di là della questione Gonzalez, sta provando a stringere i tempi per arrivare a Gudmundsson del Genoa. Il club viola ha già messo sul piatto della bilancia un’operazione basata su un prestito oneroso a 5 milioni di euro e obbligo a 20 milioni. Il club rossoblù sta valutando anche se vorrebbe qualcosa in più. Le parti sono in contatto continuo per cercare di trovare il prima possibile la quadratura del cerchio. L’attaccante islandese sarebbe perfetto per giocare insieme a Colpani alle spalle di Kean. In uscita da decifrare sopratutto il futuro di Amrabat. Per il nazionale marocchino c’è l’ipotesi Fenerbahce”.