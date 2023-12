Dopo la sonora sconfitta contro la Fiorentina, in casa Salernitana si pensa a come provare a risolvere una situazione pesante per la classifica anche grazie al mercato di gennaio. Come si legge su tuttosalernitana.com il presidente dei campani Iervolino avrebbe messo in preventivo la partenza di Boulayè Dia, a prescindere dalla clausola.

La proprietà, infatti, ha ribadito allo staff tecnico e alla dirigenza che il mercato in entrata dipenderà dalle uscite e che il buco di bilancio imporrà una gestione oculata delle risorse soprattutto se il distacco dalla zona salvezza dovesse essere imponente al termine del girone d'andata. L'attaccante seguito in estate dalla Fiorentina potrebbe così tornare prepotente come nome protagonista del prossimo mercato.