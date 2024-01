Michele Serena, ex Fiorentina, fra l'altro vincitore della Supercoppa Italiana nel 1996, ha parlato a Radio Bruno Toscana nel giorno in cui inizia il cammino della Viola di Italiano:

“I trofei in bacheca attirano i giocatori stranieri”

“La Supercoppa è un'altra possibilità per prendersi un trofeo, cosa che l'anno scorso non è successa. Aggiungere un trofeo alla bacheca, inoltre, aumenta il prestigio a livello internazionale, l'attrattiva per i giocatori che poi vorrebbero venire a Firenze”.

“Fiorentina favorita sul Napoli”

E ancora: “Vedo la Fiorentina favorita contro il Napoli stasera, e la scaramanzia non c'entra. Azzardo un 60-40 in favore dei Viola”.

Infine sui terzini: “Ora a destra è arrivato un Faraoni la cui carriera è stata inferiore al suo livello. La sua esperienza può tornare utile anche stasera, sia dall'inizio che a gara in corso. E poi c'è Kayode, che ha margini di miglioramento importantissimi”.