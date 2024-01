La cessione di Barak fa felice Infantino. Il piccolo tesoro in arrivo alla Fiorentina...grazie a Dragowski

L’addio di un giocatore può rendere contemporaneamente felice qualcun altro. E' quello che sta per accadere anche all'interno della Fiorentina: la cessione (probabile) di Barak al Napoli, dovrebbe permettere a Infantino di rimanere a disposizione di Italiano.

Le prospettive cambiate per l'argentino

Fino a pochi giorni fa l'argentino era dato in partenza, anche perché era più che chiuso, ma senza il centrocampista di ceco a fargli concorrenza, ecco che le prospettive cambiano.

Dragowski fa felice il cassiere viola

Un piccolo tesoretto è in arrivo invece per Dragowski, che dovrebbe essere ceduto dallo Spezia in Grecia. Alla Fiorentina toccherà il 50 per cento della cifra incassata dai liguri per il portiere polacco.