L'identikit del giocatore che vuole Italiano: Risorse economiche contingentate per la dirigenza della Fiorentina

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, così com’è stato per Faraoni, da questa finestra invernale si aspetterebbe (condizionale d’obbligo) un elemento pronto all’uso che, possibilmente, conosca il calcio italiano o sappia adattarsi in tempi piuttosto brevi. E magari sappia anche trovare con facilità la via del gol. Lo si legge stamani sul Corriere dello Sport-Stadio.

Risorse economiche contingentate

Un elenco di caratteristiche, quelle presenti sopra, non facili da individuare, specie perché attualmente le risorse economiche del club di Commisso per il mercato di gennaio, sempre secondo la fonte citata, sono contingentate: il “tesoretto” a disposizione della dirigenza si aggira sui 10-15 milioni di euro, salvo altre cessioni.

Manca un esterno all'appello

Per quelli che erano i desideri del tecnico manca sicuramente all'appello un esterno offensivo che possa risolvere, almeno in parte, i problemi che ci sono in questo comparto (principalmente realizzativi).