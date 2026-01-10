Tante mosse offensive ma non per liberarsi di Gudmundsson! La cessione non è nei piani della Fiorentina e neanche dell'islandese

Liberarsi di Albert Gudmundsson proprio ora che l'islandese pare aver trovato una sua collocazione e soprattutto un coinvolgimento, non solo offensivo, più massiccio nel corso delle partite saprebbe di sacrilegio. E l'idea infatti non pare essere nei piani della Fiorentina e neanche del calciatore.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti, le mosse offensive del club viola sono tese ad elevare la qualità viola sulla trequarti e non a liberarsi dell'islandese. Che piace ad alcuni club, Roma e Juve su tutti, ma che non ha come priorità quella di lasciare Firenze.