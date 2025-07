Il prezzo è alto, ma per Bernabé potrebbe non essere ancora finita. Mandragora aspetta la Fiorentina, è questione di tempo

La Fiorentina attende l'inizio del ritiro, in programma domani, e continua a sondare il terreno in ottica calciomercato. Recentemente uno dei principali obiettivi, Adrian Bernabé del Parma, sembra essere sfumato per l'eccessiva richiesta del club emiliano e per le motivazioni che spingerebbero il calciatore a una permanenza. Eppure non è ancora detta l'ultima parola.

La Fiorentina non molla Bernabé, ma deve convincerlo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, nei prossimi giorni è in programma un nuovo contatto tra Bernabé e la Fiorentina, che sembra intenzionata concretamente a convincere lo spagnolo della destinazione nonostante un primo rifiuto. Il Parma, dal canto suo, non si smuove dalla richiesta: 20 milioni di euro.

Mandragora, Betis permettendo è questione di tempo

E Mandragora? Lo “spettro” Real Betis sembra essere momentaneamente rientrato, ma gli andalusi restano vigili sulla situazione del calciatore. Che intanto rientra per il ritiro e aspetta la Fiorentina per poter avanzare a un eventuale rinnovo di contratto, sul quale si respira tanta fiducia. Sembra essere vicino un incontro tra le parti.