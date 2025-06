Subito rinforzi per Baroni: il Torino punta al doppio colpo in casa di un club toscano

Dopo la retrocessione in Serie B, l'Empoli diventa uno dei club più attenzionati in chiave mercato. Sul piatto i calciatori più talentuosi della squadra azzurra, come Faustino Anjorin, oppure le certezze, quali ad esempio il difensore Giuseppe Pezzella.

Doppio colpo per Baroni

Sembra intenzionato proprio a fare la spesa in casa Empoli il Torino. Al neo allenatore Baroni piacciono molto i profili suddetti, e così - riporta TMW - il club granata è pronto ad effettuare il doppio colpo per cifre tutt'altro che importanti, data la retrocessione del club toscano.