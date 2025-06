Due nomi per riempire un evidente vuoto in rosa

Oltre al vice Kean, alla Fiorentina nel corso della seconda parte della stagione, è mancato un vice Dodô.

Kayode ha aperto un vuoto

Dal momento in cui il club viola ha deciso di cedere Kayode al Brentford, non c'è stata una reale alternativa al brasiliano sulla fascia destra.

Due nomi per la fascia destra

Per questo motivo ci aspettiamo anche che nel prossimo mercato estivo arrivi qualcuno anche in questo ruolo. Su Tuttosport si leggono stamani i nomi di Marusic e Tchatchoua come opzioni per la Fiorentina.