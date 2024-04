Italiano ha tutti a disposizione: La Fiorentina ritrova Nzola. Arthur prova a spingere

Fiorentina in campo in mattinata al Viola Park per svolgere la propria rifinitura in vista del match di Conference League contro il Viktoria Plzen.

Il ritorno di Nzola

Italiano può preparare al meglio l'incontro di domani perché si trova ad avere la rosa al completo a disposizione. Fin dalla giornata di ieri Nzola, assente contro il Genoa, è ritornato in gruppo e quindi può essere convocato.

Arthur prova a spingere

Prova a spingere anche Arthur che si è visto poco in campo nelle ultime settimane. Le sue condizioni sono in generale miglioramento, tant'è che Italiano gli ha fatto giocare un tempo nell'ultima di campionato al Franchi.