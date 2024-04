La Fiorentina e un'ampia rotazione per la Conference: I giocatori in rampa di lancio per una sfida che vale tanto

Chi scenderà in campo dall'inizio contro il Viktoria Plzen. Stamani ci sarà la rifinitura della Fiorentina al Viola Park, ma qualche indicazione di fondo è già arrivata lunedì scorso nella partita col Genoa.

Il centravanti già lo sappiamo

Intanto, qualora ve ne fosse stato bisogno, Italiano ha già fatto sapere che il centravanti titolare sarà Belotti. Nzola ormai da tempo è già stato relegato al ruolo di comprimario.

Forze tenute fresche per la Conference

Poi bisogna anche guardare chi non è stato impiegato contro i rossoblu dall'inizio per essere preservato per questo incontro. E la lista comprende: Dodo, Biraghi, Milenkovic, Gonzalez e pure Kouame. Tutta gente tenuta in grande considerazione dal tecnico e che arriva abbastanza fresca a questa sfida di Conference League. Difficile pensare anche che l'allenatore possa rinunciare a due come Beltran e Bonaventura, perché c'è bisogno di qualità per trovare nuove vie realizzative.