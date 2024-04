Italiano, la Fiorentina e le nuove vie del gol per scardinare il muro

Per scardinare il muro che erigerà il Viktoria Plzen al Franchi contro la Fiorentina, la squadra viola avrà bisogno di trovare vie alternative rispetto a quanto mostrato finora, per andare in gol.

Le nuove armi

Maggiore velocità, palle alte dietro la difesa (arma risultata efficace col Genoa), tiri da fuori e palle inattive; su tutto questo sta lavorando la squadra per poter andare avanti in Conference League superando un avversario che fa della solidità in fase difensiva la sua unica, vera, arma.

Anche nell'ultimo turno di campionato, la squadra allenata da Koubek ha vinto di misura contro lo Slavia Praga e ovviamente senza prendere reti (1-0).

Attenzione al contropiede

Tutto questo senza concedere occasioni per il contropiede agli avversari che potrebbero essere fatali, stando anche a quanto scritto sopra.