Schwoch: "Contro la Fiorentina, il Napoli ha trovato il suo miglior primo tempo della stagione. Mi ha ricordato..."

Stefan Schwoch, ex attaccante nonché detentore del record di maggior gol segnati in Serie B, è tornato a commentare il successo del Napoli (sua ex squadra) contro la Fiorentina a TeleVomero.

“Contro la Fiorentina, il Napoli ha giocato il primo tempo più bello della sua stagione, sia per intensità che per aggressività. Per tutti gli scontri uomo contro uomo, mi ha ricordato l'Atalanta di Gasperini. Ho visto una grande prestazione di Gilmour e di Raspadori, che facilita il lavoro di Lukaku”