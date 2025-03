A Radio Bruno ha parlato Lorenzo Amoruso, ex giocatore viola, che è intervenuto sul momento della Fiorentina in vista del match contro il Panathinaikos: "Giovedì hai una partita da fare, non solo da vincere. Serve gestirla, oltre che farla. Servono giocatori che non possono avere paura di avere il pallone tra i piedi. E poi arriva la Juventus, che arriva a Firenze per vincere a prescindere. Non so dove possa scattare una scintilla sinceramente. Se non scatta la scintilla giovedì credo la stagione possa chiudersi qua. Gudmundsson? Contro il Napoli per me si è mosso bene. Secondo me sta cominciando a voler giocare di più, nonostante non gli piaccia granché giocare sottopunta.

Difesa? Cambiare in continuazione non fa bene, sia elementi, sia sistema di gioco. Capisco tutto, ma devi mettere i giocatori in condizione di stare bene in campo. Dare sempre responsabilità non ideali per i giocatori non è un granché. Comuzzo non può fare il centrale, così come Pongracic a sinistra. Son tante le cose che non mi piacciono. Colpani? Doveva sostituire Nico Gonzalez. Quello che ha fatto vedere l'argentino l'ex Monza non l'ha fatto vedere ed è stato messo in croce. Secondo me ci sono due tridenti in testa a Palladino, o offensivo o difensivo. In base a quello farà le altre scelte. Tra Beltran e Zaniolo? Dico Zaniolo. Ha più fisico e può incidere di più".