Tra le tante condizioni per l'obbligo di riscatto della Fiorentina, spuntano quelle di Zaniolo. I dettagli dell'accordo con il Galatasaray

Dalla Turchia emergono nuovi dettagli sull'accordo tra Fiorentina e Galatasaray per Nicolò Zaniolo, con il club turco che ha accettato il cambio di prestito a gennaio con il passaggio del giocatore dall'Atalanta alla Fiorentina.

Era stato proprio il club giallorosso a comunicare le cifre e le modalità dell'accordo con i viola per il prestito con obbligo di riscatto condizionato di Zaniolo dopo l'ufficialità. Questo quanto emerge dalla nota ufficiale del Galatasaray:

" ⁠ ⁠ ACF Fiorentina Srl corrisponderà alla nostra società un corrispettivo temporaneo di cessione pari a 3.200.000 euro per il periodo residuo della stagione 2024-2025.

⁠ ⁠ Il corrispettivo dell'opzione di acquisto obbligatoria condizionata del calciatore è di 15.500.000 EUR.

⁠ ⁠ In caso di adempimento dell'obbligo di acquisto, ACF Fiorentina Srl corrisponderà un bonus aggiuntivo condizionato di massimo Euro 2.000.000".

In queste ore, il giornalista sportivo turco Yakup Çınar ha spiegato al canale You Tube di Yeni Açık le condizioni secondo cui scatterebbe l'obbligo di riscatto della Fiorentina. Nel caso in cui Zaniolo giocasse altre 9 partite rimanendo più di 30 minuti in campo da qui a fine stagione con la maglia viola, la società viola dovrà sborsare i 15,5 milioni del riscatto.

Facile intuire, dunque, come le condizioni iniziali dell'obbligo fossero 12 partite da più di 30 minuti in campo per Zaniolo, che fino ad ora ha collezionato 4 presenze in maglia viola: 3 da titolare (e valevoli per le condizioni), 1 da subentrato (contro l'Inter solo 23 minuti in campo e non valevole per le condizioni). Attraverso le gestione di Zaniolo, rimasto in panchina contro il Panathinaikos, capiremo quali saranno le volontà della Fiorentina per il suo futuro.