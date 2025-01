Marelli: "Ieri mancavano un paio di gialli a Beltran ma anche Pedro doveva essere espulso. Rapuano ha visto e perdonato,

Ha fatto molto discutere l'arbitraggio di Rapuano, che ha scontentato un po' tutti, perdendo di mano la partita. Lo ha confermato anche l'esperto arbitrale di Dazn Luca Marelli:

"Direzione che non è stata effettivamente buona, mancano tra l’altro un paio di ammonizioni a Beltran. Partirei dall’episodio di Romagnoli che è rimasto a terra su un calcio d’angolo: effettivamente Pongracic ha sbracciato sul volto del difensore della Lazio ma non sarebbe stato punibile a livello tecnico perché il calcio d’angolo non era stato ancora battuto. Il Var non poteva intervenire a gioco fermo.

Al 90’ poi c’è una mancata ammonizione per Pedro, che era già stato ammonito, per aver spintonato a palla lontana Ranieri. Un comportamento antisportivo che avrebbe dovuto essere punito, qui decisamente colpevole Rapuano che aveva visto tutto: si è ricordato forse di aver già ammonito Pedro ma è una decisione che non sta in piedi".