Il Tar del Lazio dà fiducia a Palazzo Vecchio sul ricorso fatto contro il decreto di definanziamento di parte dei fondi che erano destinati per il rifacimento del Franchi.

Entro il 14 novembre il Tar si è impegnato a dirimere la questione anche se la speranza all'interno del Comune di Firenze è che si possa ritirare il ricorso con l'arrivo dei soldi attraverso altre fonti di finanziamento statale,

Il Tar, si legge su La Nazione, ha riconosciuto la necessità e l’importanza di arrivare a una sentenza di merito a breve per la decisione sul ricorso. E per questo ha già fissato anche l'udienza del 14 novembre dove comunque dovrà definirsi in tutti i modi la faccenda.

Ma c'è anche una brutta notizia rappresentata dalla raffica di definanziamenti che il governo si appresta a fare sul Pnrr sui progetti in tutto il Paese. Il caso Franchi potrebbe essere un precedente. E anche un’eventuale sentenza favorevole potrebbe aprire il fronte dei contenziosi.