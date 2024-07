Da Lecce sono sicuri: "La Fiorentina pensa ancora a Baschirotto"

Come riporta Il Nuovo Quotidiano di Puglia, ci sarebbe ancora Federico Baschirotto nei pensieri della Fiorentina per rinforzare il reparto difensivo viste le richieste di Palladino per il suo nuovo 3-4-3 viola.

La società di Commisso aveva già seguito Baschirotto negli scorsi mesi, con il roccioso difensore che aveva commentato il suo possibile futuro a Firenze durante la sua ultima trasferta con il Lecce al Franchi. Nell'occasione il giocatore non si era sbilanciato, ma il suo addio alla società giallorossa non è da escludere.