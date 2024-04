"La Fiorentina non è timida, mi aspetto che metterà in difficoltà la Juventus. Futuro? Punterei su Gilardino"

La Fiorentina si prepara alla difficile gara in campionato contro la Juventus. A tal proposito, l'ex calciatore e opinionista Stefano Impallomeni è intervenuto a Tuttomercatoweb.com: “Voglio vedere come i bianconeri riescono a reagire anche in campionato. Resta un calendario insidioso, il calo è dovuto alla difficoltà nel tenere un ritmo intenso. Chiesa è chiaramente a disagio. E mi aspetto che la Fiorentina, domenica, metterà in difficoltà la Juventus”.

“Futuro? Andrei su Gilardino”

Sulla Fiorentina: “Non è timida, crea tanto. Sicuramente è nello spirito di Italiano. Futuro in panchina? So che nell'idea di Pradè e Burdisso c'è De Rossi, ancora in attesa della Roma. Dovessi scegliere, andrei su Gilardino”.