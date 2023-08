Settimana cruciale in casa Manchester United per le cessioni e l'affare Amrabat

Come riporta il Daily Mail in Ingilterra, quella appena iniziata sarà una settimana cruciale in casa Manchester United per le cessioni e dunque capire la fattibilità dell'affare Amrabat dalla Fiorentina.

I Red Devils sperano di accelerare le trattative in uscita di Donny van de Beek e Fred, aspettando offerte migliori per Harry Maguire ed Eric Bailly. Lo United ha infatti bisogno di vendere prima di fare le sue prossime mosse sul mercato di trasferimento, che riguardano Amrabat e il difensore del Nizza Jean-Clair Todibo.