Ecco il Viola Parking: 490 posti per i tifosi viola, in attesa della tramvia

Non più solo un appoggio temporaneo lungo via Pian di Ripoli ma un vero e proprio parcheggio, adiacente al Viola Park e realizzato su un terreno comprato appositamente dalla Fiorentina. Nelle scorse ore il Comune di Bagno a Ripoli ha dato l'ok alla realizzazione dei 490 posti auto previsti: l'area è quella tra via delle Sentinelle, via della Nave a Rovezzano e via Villa Cedri, con l'obiettivo di rimanere attivo finché non sarà realizzata la linea tramviaria. E con essa il parcheggio scambiatore dedicato.