"Ma sì, per una volta godiamoci la classifica e pensiamo quanto sarebbe bello rimanere lì. Le partite di oggi posso cambiare le posizioni, però comunque vada la Fiorentina rimane aggrappata alla possibilità di andare in Champions. Niente male per una squadra che a gennaio potrebbe limare i suoi difetti se dal mercato arriveranno giocatori interessanti. Non pensiamoci adesso, però, perché se poi la società non fa niente ci rimaniamo male. E allora meglio pensare a ciò che abbiamo senza farci troppe illusioni. E guardando dove è arrivata finora la Fiorentina non possiamo che essere soddisfatti". Così su Repubblica il commento dell'editorialista Giuseppe Calabrese.