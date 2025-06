L'ex attaccante della Fiorentina Francesco “Ciccio” Baiano ha parlato dell'arrivo di Dzeko in viola e della situazione intorno a Gudmundsson. Queste le sue parole:

"Dzeko porta esperienza e conoscenza. E' un giocatore che sta ancora bene, ha vinto campionati e giocato in squadre importanti. Insieme a Kean lo vedo molto bene, giocatori forti non fanno fatica a giocare insieme. Credo che si integreranno benissimo. Se Kean ripete l'annata di questa stagione non ha bisogno di nessuno, ma avere una spalla come Dzeko sarà importante. Se c'è un aspetto che mi preoccupa non è l'età, ma il fatto che nonostante non sia giovanissimo questo è un giocatore che deve giocare. Non è uno che puoi mettere gli ultimi 15 minuti in campo. Vedremo come lo gestirà Pioli.

Gudmundsson? E' un talento e lo ha fatto vedere. Credo però che fisicamente e mentalmente non sia stata la sua annata, anche con il processo in mezzo. Non ha fatto prestazioni super, ma si lavora sul talento, perché è innegabile. Poi c'è il fatto del prezzo e del prestito oneroso. La domanda è: con 17 milioni si trova un giocatore con questo talento? Se la Fiorentina l'ha già trovato, allora può non riscattarlo, altrimenti va tenuto. Poi ci sta che i viola si rimettano al tavolo con il Genoa per rimodulare il prezzo.

Pioli? Sono contento, è un allenatore bravo, capace, che ha sempre portato a casa i risultati. E' partito dal basso e ha sempre raggiunto gli obiettivi. E' anche un manager, non solo un tecnico. Ma questo l'ha acquisito con l'esperienza. Commisso ha sempre parlato dei soldi che non sono un problema. Ma quello è stato un autogol. C'è il fair play finanziario e un presidente ormai difficilmente tira fuori i soldi di tasca sua".