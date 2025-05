La Nazione: Ranieri il talismano

Sul QS de La Nazione, titolo in prima pagina: “Capitan Ranieri e la Conference: gol ed emozioni”. A pagina 3 in taglio alto: “Difensore, capitano e... chiamatelo bomber. Cuore e istinto: è la bella favola di Ranieri”, in taglio basso: “Isco, Bartra e Antony: gioielli da Champions. I viola soffrono, reagiscono e fanno la partita". A pagina 4: “De Gea abbraccia Firenze: ‘Qui mi sto divertendo’” e di spalla: “Tutti (ma proprio tutti) vogliono essere Robin”. A pagina 5 infine: “Europa (via campionato), altro test Palladino mette la Roma nel mirino Cataldi out, Folorunsho mezz’ala”.