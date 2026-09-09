Tra i pochi italiani della Fiorentina ce n'è uno che con Mancini potrebbe avere una nuova, grande occasione in Nazionale
C'è grande curiosità per quelle che saranno le prime convocazioni di Roberto Mancini nella sua seconda avventura sulla panchina della Nazionale. Nei giorni scorsi è emerso come il ct effettuerà delle pre-convocazioni, dalle quali sceglierà poi i calciatori che parteciperanno ai primi impegni di Nations League.
Pochi italiani
La Fiorentina, ormai svuotata di italiani, possiede due profili che potrebbero rientrare tra i convocati. Uno è Ndour, per il quale però al momento non sembrano aprirsi le porte della Nazionale maggiore, e l'altro è Nicolò Fagioli, che invece potrebbe rientrare nel giro azzurro proprio grazie al nuovo tecnico. Difficile pensare a un reintegro di Gnonto, nonostante fu proprio Mancini a portarlo per la prima volta in Nazionale maggiore.
Nuova occasione
Mancini apprezza molto le qualità di Fagioli e, considerando anche l'infortunio di Locatelli, è molto probabile che il centrocampista della Fiorentina venga chiamato per i prossimi impegni. Un'occasione importante di riconquistare una maglia azzurra che non è mai riuscito a tenersi stretta.