L'avvocato del calciatore della Fiorentina Albert Gudmundsson, Vilhjalmur H. Vilhjálmsson, è intervenuto dopo la decisione della Corte d'Appello di fare ricorso sul caso che riguarda l'islandese: "Il 10 ottobre 2024 il tribunale distrettuale di Reykjavik ha assolto Albert Gudmundsson da tutte le accuse mosse nei suoi confronti. In precedenza, già la Polizia Metropolitana della capitale islandese aveva suggerito che il caso dovesse essere archiviato e, dopo una revisione accurata del fascicolo, il Procuratore Distrettuale aveva deciso di chiudere il caso con un ‘non luogo a procedere’”.

“La sentenza del Tribunale è ben motivata e corretta”

L'avvocato ribadisce la chiarezza delle motivazioni con le quali Gudmundsson era stato assolto: “La sentenza del Tribunale Distrettuale di Reykjavik nel caso di Albert è ben motivata, corretta e in linea con i precedenti giuridici dei tribunali islandesi. Tuttavia, nei giorni scorsi il Direttore delle Pubbliche Accuse (l'equivalente del Pubblico Ministero italiano) ha deciso di rivolgersi alla Corte d’Appello”.

“Sono fiducioso che la Corte confermerà. Albert giocherà regolarmente”

Vilhjálmsson non si smuove e rimane convinto della decisione presa dal Tribunale. Non ci sono dubbi, da parte sua, sull'innocenza del calciatore della Fiorentina: “Sono fiducioso che la Corte d’Appello confermerà la decisione estremamente ben motivata e corretta del Tribunale Distrettuale di Reykjavik, confermando ancora una volta la sua assoluzione. Albert continuerà a giocare regolarmente sia per la Fiorentina che per la Nazionale Islandese in quanto è già stato assolto in primo grado dopo essere stato anche prosciolto in fase preliminare”.