Kayode: "Cerco sempre di farmi trovare pronto, anche solo per pochi minuti. Una bellissima Fiorentina, forse nessuno se l'aspettava"

Tornato protagonista anche se solo nel finale, Michale Kayode ha analizzato la vittoria sul Pafos al media ufficiale viola:

"L’abbiamo voluta a tutti i costi, ne abbiamo parlato prima della gara: avevamo come obiettivo quello di avvicinare la qualificazione diretta tra le prime otto. Cerco sempre di farmi trovare pronto nonostante i minuti, che siano 1-2 o 40, è sempre questione di attimi e non si sa mai cosa può succedere. Premio come miglior U21 italiano? Non sapevo neanch’io di aver vinto questo trofeo finché non è uscita la notizia, sono contento di questo percorso iniziato l’anno scorso. E ora non bisogna smettere.

Una bellissima Fiorentina che nessuno si aspettava, siamo un gruppo unito e fantastico, abbiamo sempre lavorato anche quando le cose non andavano benissimo. L’Inter? Non vediamo l’ora di giocarla, sarà una partita meravigliosa, da domani inizieremo subito a lavorare".