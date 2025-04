FOTO - La vittoria sulla Fiorentina ha lasciato il segno, in tutti i sensi. Il gesto dell'allenatore del Genoa

Il bellissimo viaggio della Fiorentina Under 18 al Torneo di Viareggio si è infranto solo in finale. La sconfitta in Versilia contro il Genoa ha spezzato l'incantesimo dei baby Viola, che in realtà hanno giocato “da adulti” contro formazioni giovanili importanti come col Sassuolo in semifinale.

La vittoria sulla Fiorentina… per sempre impressa

Dalle parti di Genova, il successo in Coppa Carnevale però ha decisamente lasciato il segno. Tanto che l'allenatore, Gennaro Ruotolo, si è fatto imprimere sulla pelle il trionfo per sempre.

Il tatuaggio dell'allenatore del Genoa

Un gesto che testimonia quanto - ancora oggi - sia percepita l'importanza del Torneo di Viareggio, arrivato quest'anno alla sua 75° edizione. La Fiorentina, che viene da due finali perse di fila (prima del Genoa, contro l'Inter), non alza il trofeo del Burlamacco dal lontano 1992.