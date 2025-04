Sergio Conceicao, allenatore del Milan, ha parlato oggi in conferenza stampa pre Udinese, dopo il pari con la Fiorentina dell'ultima giornata. Il tecnico portoghese ha annunciato che Gimenez, infortunatosi con i Viola, non sarà della partita. Ma l'ex Porto è tornato sul match di San Siro, con una riflessione un po' particolare:

“Non mi è piaciuta la partita con la Fiorentina…”

“Palladino ha detto che è stata una bellissima partita, a me tuttavia non piacciono le gare in cui si possono segnare 5-6 gol e prenderne altrettanti. Mi piacciono compattezza e solidità difensiva: andare ad attaccare per disperazione è l'esempio del primo brutto tempo che abbiamo fatto. Non abbiamo i novanta minuti nelle gambe…".