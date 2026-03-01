Il Torino con D'Aversa riparte subito e stende la Lazio, Fiorentina più lontana. Guarda la NUOVA classifica di SERIE A
Porta subito i suoi frutti il cambio panchina per il Torino che all'esordio di D'Aversa ha battuto per 2-0 la Lazio di Sarri nel match delle 18. Vittoria determinata dalle reti di Simeone al 21' con un tocco da rapace sotto misura, ad anticipare l'uscita di Provedel.
Nella ripresa al 53' il raddoppio di testa di Zapata, che consegna tre punti cruciali ai granata, a rischio in zona salvezza. Il Toro si allontana così dalla Fiorentina salendo a 30 e avvicina anche la stessa Lazio, ferma a quota 34.
La classifica
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 67, Milan 57, Napoli 53, Roma 50, Como 48, Juventus 46, Atalanta 45, Sassuolo 38, Bologna 36, Lazio 34, Parma 33, Udinese 32, Cagliari 30, Torino 30, Genoa 27, Fiorentina 24, Cremonese 24, Lecce 24, Verona 15, Pisa 15.