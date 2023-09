A Radio Bruno ha parlato il professor Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale italiana, per parlare della preparazione della Fiorentina e del ritorno degli argentini dalla Bolivia, dove stasera giocheranno una partita ad alta quota:

“Non so come è stata impostata la preparazione della Fiorentina, ogni allenatore vuole e chiede cose diverse. Certe, non si vedono i risultati subito, ma si vedono alla lunga. Oggi come oggi è importantissima la preparazione atletica, si è visto lo scorso anno con il Napoli. L'Atalanta? Un bel test per la Fiorentina, i bergamaschi sono sempre una squadra ostica da affrontare”.

E ancora: “Non sono mai stato in Bolivia, ma mi ricordo il mondiale in Sudafrica, che a livello ambientale non è stato per niente semplice. Ma non credo che i giocatori argentini avranno grossi problemi al rientro. Una volta scesi, il corpo si abitua quasi subito”.

