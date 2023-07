Solo vacanze o c'è altro dietro alla visita di Italiano in provincia di Lecce? - FOTO

Qualche momento di relax (o forse no) per il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, che dopo aver rimediato cinque gol dalla Stella Rossa, si è spostato nel Sud Italia. Come riportato da Lecce Sette, infatti, l'allenatore viola è stato visto a Leverano, un piccolo comune dell'entroterra pugliese.

“Cosa ci fa l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano a Leverano? Vacanze in Salento o calciomercato?” si chiede il portale leccese su Facebook. Ovviamente, l'interesse della Fiorentina per il capitano del Lecce Morten Hjulmand è più che noto, ma il talento della rosa di Corvino sembra ormai vicino all'approdo in Portogallo.

Probabile, quindi, che Italiano sia sceso in Puglia soltanto per godersi qualche giorno di pausa, prima della ripresa degli allenamenti. Con l'amichevole di martedì sera a Grosseto che si avvicina.

Vincenzo Italiano a Leverano (Lecce). Fonte: Lecce Sette