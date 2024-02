Norma Cinotti, calciatrice di Firenze della Fiorentina, ha parlato ai media presenti al termine della sconfitta subita al Viola Park contro la Roma:

“Siamo consapevoli del valore della Roma, ma noi abbiamo fatto una grande prestazione; avremo altre due occasioni per batterle. Champions? Adesso tutte gare difficile, le squadre rimaste sono tutte di livello, ma nella nostra testa l'obiettivo è chiaro”.

E ancora: “Siamo ottimiste sulla Champions, abbiamo fatto un percorso importante, non possiamo mollare la presa adesso. Coppa Italia? L'obiettivo primario resta il terzo posto, per tutta la società; poi ovviamente ci crediamo alla Coppa, sarebbe fantastico alzare un trofeo qui al Viola Park davanti ai tifosi. Qui al centro sportivo non ci manca niente”.

Infine sulla Juventus, avversaria nella semifinale: “In campionato ci abbiamo già pareggiato, ma noi stiamo crescendo, vogliamo arrivare in finale”.