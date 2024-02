Il doppio vantaggio firmato Sene-Vitolo non basta: la Fiorentina Primavera di Galloppa si fa agganciare dalla Lazio a Formello

Lazio-Fiorentina 2-2 (8' Sene, 11' Vitolo, 33' Sardo, 77' Sardo)

FIORENTINA (4-3-1-2): Leonardelli; Maggini (65' Vigiani), Biagetti (C) (46' Kouadio), Romani, Balbo (78' Braschi); Ievoli, Gudelevicius, Vitolo (58' Harder); Mignani (58' Fortini); Sene, Caprini.

A disp.: Caroti, Vigiani, Denes, Spaggiari, Braschi, Kouadio, Fortini, Harder. All.: Daniele Galloppa

Finisce qui. La Fiorentina si porta in vantaggio di due reti dopo neppure 15' ma subisce la rimonta laziale e alla fine rischia anche di venir beffata nel finale. Un punto tutto sommato per il quale Galloppa e squadra non possono certo essere schizzinosi. Ottavo risultato utile di fila per i giovani viola, risaliti dopo un inizio pessimo e ora stabili a metà classifica

90+4' HARDER! Bel sinistro della mezzala viola che fa sudare freddo Renzetti, palla alta davvero di poco e che sibila vicino all'incrocio dei pali della porta laziale

90' 5 minuti di recupero

86' Entra Gelli per Sana Fernandes nella Lazio

84' Respinta fondamentale di Romani su Sardo, il difensore viola mura la conclusione del calciatore laziale che è andato vicinissimo alla tripletta

83' Ammonizione per Gudelevicius che trattiene Coulibaly

80' Leonardelli stende nettamente in area un calciatore della Lazio intervenendo malamente in ritardo ma l'arbitro sbaglia in maniera colossale e non assegna il penalty ai capitolini

78' Dentro Braschi e fuori Balbo per la Fiorentina

77' GOL DELLA LAZIO. Sardo fa doppietta e pareggia i conti con un bel fendente di destro da fuori area. Punizione di Sana che centra la barriera, lentissima la difesa viola ad uscire sull'accorrente Sardo che batte Leonardelli che non vede partire il pallone

76' Fallo di Gudelevicius su Sardo e punizione molto allettante per la Lazio dai 18 metri. Fischio un po' generoso del direttore di gara nell'occasione, opportunità invitante per i padroni di casa

69' Tre cambi per la Lazio: escono Bordon, Cuzzarella e Di Gianni, dentro Di Tommaso, Sulejmani e Kone

65' Fuori Maggini, dentro Vigiani, rientrato dall'infortunio dopo varie gare saltate

64' Scatto di Harder che da destra mette al centro il cross su cui arriva Sene senza però inquadrare la porta di testa, palla che si impenna e termina alta

62' Punizione calciata da Milani, svetta Di Gianni ma non fa male a Leonardelli, pallone alto

61' Nervi tesi in campo, ammonito anche Sardo per proteste dopo un fallo di Caprini che era costato il giallo all'attaccante della Fiorentina

60' Insidioso cross di Cuzzarella dalla destra, Kouadio attento mette in corner anticipando di testa Di Gianni. Ottima chiusura del difensore viola

58' Galloppa inserisce Fortini per Mignani e Harder per Vitolo. Forze fresche e due ammoniti tolti dal campo per il tecnico gigliato, che vuole diminuire i rischi

57' Altri due cartellini, prima Bordon che arriva in ritardo su Gudelevicius, poi Sana Fernandes che protesta in manieri vibrante e ripetuta

57' Adesso fioccano i gialli: ammonito Vitolo che stende Sardo in maniera piuttosto violenta e rischiosa

50' Intervento in ritardo di Mignani su Coulibaly, ammonito il centrocampista della Fiorentina

48' Sana Fernandes rifila una mezza gomitata a Maggini, si accendono un po' le proteste e arriva un giallo per un componente della panchina della Lazio

46' Galloppa sostituisce Biagetti, ammonito, con Kouadio. Primo cambio di marca viola

46' Via alla ripresa! FORZA VIOLA!

Fine primo tempo

45+2' Cross di Milani, spizzata che innesca il solissimo Sardo sul secondo palo ma la sfera sbuca troppo all'improvviso perchè il centrocampista laziale possa deviare in maniera precisa: palla alta sopra la traversa

45' 3 minuti di recupero

44' Cuzzarella viene ammonito per un colpo rifilato a Vitolo. Primo giallo in casa laziale

42' Corner per la Lazio guadagnato da Sana Fernandes, battuta al centro dello stesso calciatore portoghese e Dutu commette fallo su Maggini che rimane a terra dopo il colpo subito, ma sembra poter riprendere la gara senza particolari problemi

40' Spinge la Lazio a destra, Sana Fernandes va al cross ma Sardo pur essendosi inserito coi tempi giusti non riesce a impattare in maniera ottimale, pallone che si impenna ed esce

37' Rimane a terra Sardo dopo un contrasto con Sene, Fiorentina che butta fuori il pallone per consentire allo staff sanitario della Lazio di prendersi cura del proprio calciatore. Gioco fermo

36' GUDELEVICIUS! Schema ben congegnato dalla Fiorentina dalla bandierina, tocca Balbo, Ievoli scarica per l'accorrente lituano che va al tiro dai 20 metri cercando il secondo palo senza trovarlo per poco

33' GOL DELLA LAZIO. Sardo se ne va da solo e in diagonale trafigge Leonardelli col sinistro dai 16 metri. Nell'occasione pessima la copertura difensiva della Fiorentina, mal posizionati e tardivi nell'uscita Biagetti e Maggini che non ostacolano l'avanzata del numero 4 di casa.

31' Sene riceve lo scarico di Maggini dalla destra ma non calcia bene e spara alto. Altra ottima trama viola ma il senegalese nell'occasione è stato troppo frettoloso nell'andare alla conclusione

28' La Fiorentina adesso attende la Lazio pronta comunque a pungere in ripartenza con la velocità di Sene e Caprini. Biancocelesti che ottengono un corner con l'iniziativa di Bordon ma non lo sfruttano, palla fuori e rinvio per Leonardelli

22' Vitolo tenta una specie di tirocross che termina alto sopra la traversa, dopo una buona azione viola. Adesso la squadra di Galloppa gioca con molta più serenità provando anche qualche giocata più ardita

19' Punizione gestita malissimo da Sana Fernandes che calcia in maniera troppo morbida ed anche imprecisa, pallone direttamente fuori

18' Biagetti stende Sardo che lo aveva saltato nettamente, ammonizione inevitabile per il capitano della Fiorentina e piazzato invitante per la Lazio nei pressi dell'area di rigore viola

16' Prova a reagire la Lazio, Milani fugge a sinistra e mette al centro ma Di Gianni non impatta bene col mancino e la palla si perde fuori senza impensierire minimamente Leonardelli

13' Incredibile bambola della Lazio che incassa due gol in 3 minuti e c'è anche subito un cambio forzato per Sanderra: fuori Cappelli (uscito zoppicante) e dentro Cuzzarella per i biancocelesti

11' GOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Raddoppio gigliato con Vitolo! Perde un pallone sanguinoso Coulibaly che innesca di fatto Sene in area laziale, sfera che giunge a Mignani dopo un rimpallo, perfetto tocco per Vitolo che controlla e infila Renzetti. 0-2!

8' GOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAAA! Lancio lungo di Maggini per lo scatto di Sene, che supera in velocità la difesa biancoceleste e con un perfetto pallonetto fulmina Renzetti. Dormita colossale della difesa di casa: 0-1!

7' Palla banale persa in uscita dalla Fiorentina con un passaggio impreciso di Romani verso Gudelevicius, recupera e va al tiro un calciatore laziale ma para Leonardelli

4' Fiorentina che sta subendo la partenza molto buona dei padroni di casa e non trova ancora le giuste linee di pressing. Già 3 netti falli commessi dai giocatori di Galloppa, costretti a frenare in maniera irregolare le trame laziali

3' CAPPELLI! Avvio aggressivo e veemente della Lazio: conclusione di Cappelli da ottima posizione che viene deviata da un difensore viola ed esce di pochissimo

1' Partiti! FORZA VIOLA!

Dopo l’importante è convincente vittoria casalinga contro la Juventus la Fiorentina Primavera di Galoppa tra pochi minuti scenderà in campo contro la Lazio a Formello per la 22esima giornata di campionato Primavera. I viola si troveranno davanti la Lazio, che vorrà sicuramente cancellare l’ultimo mese: i biancocelesti, a quota 34 punti al settimo posto, vorranno sicuramente continuare a coltivare i sogni play off.

Oltre all’importanza dei tre punti in palio, che potrebbero permettere alla Fiorentina di uscire dalle zone calde, i viola vorranno sicuramente confermare l’ottimo stato di forma, e continuare la rincorsa in campionato iniziata dopo la vittoria nella semifinale di andata di Coppa Italia contro la Roma. Fischio d’inizio alle ore 15 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.