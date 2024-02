Cairo sbotta: "Chi se ne frega se Juric ha aperto al rinnovo, non me ne frega un ca**o ormai. Si vive anche senza di lui"

E' appena a 1 punto dalla Fiorentina il Torino ma il clima tra il presidente Cairo e il tecnico Juric non sembra proprio dei migliori, un po' da tradizione. Ieri però il patron granata ha sbottato decisamente sulla questione rinnovo:

“Posso dire? Non me ne frega più un cazzo. Abbiamo parlato, riparlato, basta. Ora l’obiettivo è fare questo campionato, otteniamo gli obiettivi e poi ne parliamo, su questo contratto basta, è un argomento che non mi interessa più. Ha fatto un’apertura? Ma chissenefrega…Io voglio bene a Juric, lo stimo tanto ma poi si vive anche senza. Ne abbiamo parlato anche troppo. Chi ha preso Juric? Chi gli dà 2 milioni all’anno? Chi lo ha appoggiato quando era in difficoltà? Io. Ne abbiamo parlato troppo, è un argomento superato”.