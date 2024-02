Italiano ormai senza bussola e tocco magico: dalla rabbia per il mercato all'assenza di soluzioni. Ultimi mesi in viola per lui?

La psicanalisi alla crisi della Fiorentina la fa anche La Gazzetta dello Sport, che passa in rassegna i problemi vissuti dai top della rosa: Gonzalez, Bonaventura e Arthur. E poi cita il caso di Italiano, indubbio artefice dei risultati dei primi due anni e mezzo di gestione ma ora appassito, insieme ai suoi.

Il quotidiano descrive il tecnico come ormai ‘senza bussola, senza più il tocco magico’ e incapace, per ora, di trovare nuove soluzioni per alimentare i suoi. Il tutto passato naturalmente dalla rabbia e dalla delusione per il mercato di gennaio dove alla richiesta di un esterno in più, la società ha risposto con un esterno in meno.

E la clausola-rinnovo?

Sul contratto del tecnico c'è una clausola che la Fiorentina può sfruttare per allungare di un'altra stagione il rapporto ma è evidente che la strada sia difficilmente percorribile senza comunità di intenti (vi dice niente il secondo anno di Sousa?). Secondo La Gazzetta saranno questi gli ultimi mesi di Italiano a Firenze.