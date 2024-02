Idillio al bivio tra Firenze e la società viola? Dai malumori per Vlahovic e Torreira ai faccia a faccia di Barone: corda sempre più tesa

E' un po' la storia di tutte le proprietà di calcio: prima il grande entusiasmo, poi via via la normalità e infine la rottura piuttosto brusca. Firenze non fa eccezione ma con la gestione Commisso-Barone il rischio è di aver precorso i tempi: come ricorda il Corriere dello Sport infatti, la corda della tensione è tesa da tempo.

Un anno fa esatto ci fu il faccia a faccia tra Barone e un tifoso, proprio dopo un match con l'Empoli, con la Fiorentina che arrancava prima del grande filotto di fine stagione (episodio ripetuto anche qualche settimana fa). L'anno prima gli striscioni contro presidente e dg a seguito delle rinunce a Vlahovic e Torreira. Più di recente invece i malumori per l'aumento dei prezzi degli abbonamenti (decisamente calati rispetto al primo anno di gestione Commisso) e quelli sempre più plateali rivolti all'ultimo mercato di gennaio. La sensazione insomma è di essere quasi al bivio decisivo, tra rilancio e dismissione.