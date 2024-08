La Nazione - FantaBiraghi, ma che fatica

“FantaBiraghi, ma che fatica” titola così il QS de La Nazione, soffermandosi sì sul gran gol del capitano, ma anche sul pareggio strappato a malapena dalla Fiorentina a Parma.

Il paragone retrò su Biraghi

A pagina 2 si titola poi: “Viola da (ri)costruire, pari sofferto. Terracciano salva, Biraghi segna. Ma la squadra è un cantiere aperto”. Nella stessa pagina, il commento di Stefano Cecchi: “Biraghi come Ercolino sempreinpiedi”.

Pongracic bocciato

A pagina seguente, i voti della squadra di Palladino, dove spicca il 4,5 rifilato a Pongracic, reo di aver lasciato i suoi compagni in inferiorità numerica per gli ultimi dieci minuti. Alle pagine 4 e 5 si prosegue con l'analisi del match: “La verità di Palladino: ‘Noi in costruzione ma servono rinforzi’. E poi ancora su Biraghi: ”Cuore e orgoglio, il factotum degli allenatori".