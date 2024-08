Intrigo Gonzalez, ora l'Atalanta può tornare in corsa. Ma tutto (anche per la Juventus) dipende da uno scontento di Gasperini

Andata la prima stagionale per la Fiorentina, non è ancora il momento di mettere la parola fine sul mercato estivo. La Gazzetta dello Sport questa mattina riporta che la trattativa Koopmeiners porterebbe - paradossalmente - all'Atalanta i soldi giusti per convincere la Fiorentina a cedergli Nico Gonzalez.

La stessa Dea, nel frattempo, ha però chiuso per Lazar Samardzic dall'Udinese per 21 milioni di euro più 4 di bonus, una cifra tutt'altro che veniale. Nelle ultime ore, tuttavia, il club allenato da Gasperini, nonostante le dichiarazioni di Koopmeiners, sta cercando di reintegrarlo in rosa.

In un ipotetico non acquisto di Koopmeiners, la Juve non avrebbe un piano B; dunque rischia di rimanere così, almeno fino a gennaio. Stesso discorso vale anche per Gonzalez. L'argentino ha chiesto la cessione al club viola, ma Commisso continua a fare muro ritenendo il giocatore incedibile a meno di offerte sopra i 30 milioni di euro.