‘Poche idee in costruzione. Preoccupa il centrocampo’, titola così il proprio trafiletto su La Nazione il giornalista Benedetto Ferrara, nell'andare ad analizzare il pareggio sofferto della Fiorentina a Parma.

Il migliore? Il “solito” Terracciano

“La Fiorentina viene salvata da una bella punizione di Biraghi, da un portiere che gliela regala e da un attaccante avversario che riesce a non buttarla dentro. Beh, questa è una squadra in costruzione su cui non è il caso di infierire. Ma se il migliore è il solito Terracciano bisogna pur sempre riflettere”.

“La difesa al momento è un incubo: Pongracic non è una stella ma non può essere nemmeno questo, tanto più che il secondo giallo è davvero roba da amatori. Ma ciò che preoccupa è il centrocampo e la totale assenza di idee nella costruzione del gioco. La coppia Mandragora-Amrabat non si distingue per invenzione e neanche in fase di non possesso”.

E Kean?

“Non vede palla quindi non è giudicabile, anche se poteva fare qualcosa in più. Le buone notizie sono che Gudmundsson e Richardson devono ancora entrare in gioco, che il mercato finisce a fine mese e… che Pradè e Ferrari avranno visto la partita”.