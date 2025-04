Una stagione piena di sali-scendi, ma dal 2000 solo in due hanno fatto meglio di Palladino dopo 34 partite. Il focus

Cronache di Spogliatoio si concentra sulla stagione della Fiorentina e sul primo anno di Raffaele Palladino sulla panchina viola. Dopo 34 giornate la squadra viola ha raccolto 59 punti e i dati sottolineano come solo in due, negli ultimi 25 anni, hanno fatto meglio a Firenze dell'attuale tecnico gigliato dopo lo stesso numero di partite.

Cesare Prandelli nella stagione 2008/09 e Vincenzo Montella in quella 2012/13, dopo 34 giornate avevano conquistato 61 punti, con la Fiorentina che in entrambi i casi ha finito la stagione al quarti posto (attualmente distante solo tre punti in attesa del Bologna stasera).

Come la Fiorentina di Palladino (59 punti) avevano fatto quelle di Paulo Sousa nel 2015/16 (alla fine quinta) e quella di Prandelli nel 2007/08 (finita quarta). Serve lo sprint finale per sognare in grande. I precedenti fanno ben sperare, nonostante la stagione sia stata un pieno di alti e bassi.