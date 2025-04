E se la Fiorentina ritrova Kean, il Real Betis recupera un attaccante fondamentale per la gara contro i viola

Torneranno due protagonisti importanti per la finale d'andata di Conference League tra Real Betis e Fiorentina, in programma giovedì sera a Siviglia. Le due squadre sono pronte a ritrovare due attaccanti fondamentali, uno a testa. Se Palladino potrà nuovamente convocare Moise Kean, assente contro Cagliari ed Empoli per problemi familiari, Pellegrini ha ritrovato oggi in gruppo Cedric Bakambu.

L'ex Villarreal aveva saltato le ultime partite dei biancoverdi, andando in tribuna contro il Real Valladolid. Adesso il franco-congolese sembra aver recuperato dalla botta al ginocchio rimediata la scorsa settimana che aveva causato un'edema (stesso problema accusato da Gosens). E così Bakambu tornerà tra i convocati contro i viola, con l'attaccante che ha segnato 7 gol in 11 presenze in Conference.