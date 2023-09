Ennesimo dubbio amletico

Tuttosport si concentra sul reparto offensivo della Fiorentina. Se per Beltran può esserci qualche giustificazione - l’argentino è all’esordio in Italia, finora è stato utilizzato meno del collega (278’ contro 557’) e ha caratteristiche pure da seconda punta - vale meno per Nzola che il calcio nostrano lo mastica da un po’ e ha già lavorato con Italiano a Trapani e La Spezia: la sua ultima rete risale all’8 aprile e neppure a Frosinone è riuscito a sfruttare le chance.

Si spiega anche così la terza rimonta subita dopo quelle con Lecce (da 0-2 a 2-2) e Genk (due volte avanti e sempre raggiunti) fra rimpianti per il mancato salto di qualità e in classifica (vincere allo Stirpe sarebbe valso il 3° posto). Contro il Cagliari cosa succederà? Il tecnico schiererà Nzola come nelle ultime tre di campionato o rilancerà Beltran?