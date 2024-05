Il Bologna tiene il Napoli a tiro della Fiorentina: ecco cosa serve ai viola per la matematica qualificazione in Europa

Sarà tra Fiorentina e Napoli, almeno in campionato, la sfida per l'ottavo posto in Serie A che, ad oggi, vuol dire Conference League. La classifica dice Napoli 51 con 36 partite giocate e Fiorentina 50 con 34 partite giocate. Per i viola un punto in meno e due partite in meno rispetto ai partenopei; domani contro il Monza, il 2 giugno contro l'Atalanta.

Ma cosa serve ai viola per avere la matematica certezza di una nuova qualificazione in Europa? Lo scontro diretto tra le due squadre aiuta il conteggio, ma il calcolo è presto fatto, guardando anche i prossimi impegni: una vittoria contro il Monza e una a Napoli darebbero alla Fiorentina la certezza di una qualificazione in. Europa. E se la Fiorentina deve incrociare ancora Monza, Napoli, Cagliari e Atalanta, al Npaoli rimane lo scontro diretto con i viola e l'ultimo match contro l'Udinese.