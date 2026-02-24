Quanto sarebbe stato romantico, Jacopo...

Quanto sarebbe stato romantico il gol di Jacopo Fazzini al 95esimo di Fiorentina-Pisa? Tanto. Il ragazzo che fin da bambino tifa viola, poteva chiudere la partita della svolta, in una stagione maledetta, in un derby più che mai sofferto.

Lieto fine per la Fiorentina

Ma non tutte le storie, si sa, hanno un lieto fine. Almeno quella di Fazzini nella partita di ieri sera. Forse la troppa fretta, il poco equilibrio e un tiro a porta sguarnita molto facile finito sull'esterno della rete. Alla fine per la Fiorentina il lieto fine c'è stato comunque, con Canestrelli che manda alle stelle l'ultima occasione per i pisani pochi secondi dopo la chance di Fazzini e la gara che si chiude sull'1-0.

Qualche rimpianto

Ci ripenserà, ci ripenserà tanto Fazzini a quel gol mangiato. Anche perché poteva essere il primo con la maglia della Fiorentina. Una rete che aspetta da tempo, da quando quest'estate ha coronato il suo sogno di vestire i suoi colori.

Sempre più minuti

Per lui, però, non è assolutamente il momento di piangersi addosso. Anzi. Le chance per lui sono aumentate in maniera considerevole in questa seconda parte di stagione, dopo un inizio di campionato in ombra e sporcato anche da un infortunio fastidioso.

Altra chance

Qualcuno lo vorrebbe titolare. Vanoli adesso lo utilizza come esterno. Anche perché in mezzo al campo, con un Fagioli inamovibile, c'è bisogno obbligato di fisicità. Ma l'ex Empoli si aggiunge a una rosa di giocatori a disposizione ampia, che farà più che comodo per lottare (ancora) per la salvezza. Giovedì c'è la Conference. Sarà con tutta probabilità un'altra chance per Fazzini.