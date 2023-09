Italiano: "Purtroppo Lautaro quando vede Viola segna sempre... a Milano poteva andare meglio. Commisso? Gli ho consigliato di rimanere a Firenze"

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato dal palco del Torrino d'Oro, durante la premiazione:

“Lautaro purtroppo vede la Fiorentina e fa sempre gol... A Milano poteva andare meglio”.



Sul Viola Park: “ Va chiesto al presidente quando possiamo farci entrare i tifosi. C'è ancora il problema parcheggi”.



E su Commisso: “ Secondo me quando è a New York soffre tantissimo di stare lontano dalla Fiorentina. Io infatti gli ho consigliato di restare qua a Firenze”.



Infine: “I ragazzi sono in forma e sanno che anche quest'anno devono fare bene come nella passata stagione. Firenze si merita una grande squadra”.