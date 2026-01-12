Il gol di Comuzzo fa scattare il siparietto in tribuna tra Dzeko e Ferrari

Curioso siparietto in tribuna andato in scena subito dopo il gol realizzato da Comuzzo in Fiorentina-Milan.

A mostrarlo sono state le telecamere di DAZN che hanno inquadrato la tribuna del Franchi e hanno intercettato Dzeko e il dg Ferrari intenti a scherzare tra loro.

In pratica l'attaccante ha chiesto al dirigente se fosse il primo gol in carriera o se avesse segnato anche l'anno scorso. Il tutto tra i sorrisi di entrambi.