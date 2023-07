Cenolli: "Scamacca scaricato dal West Ham, non lo vogliono più. Ma non ce lo vedo in una grande, è più da Fiorentina"

Mario Cenolli, agente e intermediario di mercato, è intervenuto a TVPLAY_CMIT per commentare alcune delle trattative più calde di questa estate. Fra queste, Cenolli ha citato anche Gianluca Scamacca, centravanti in forza in Premier League, ma con la netta sensazione di voler tornare in Italia:

"Scamacca bocciato dal West Ham? E' chiaro che gli inglesi non lo vogliano più, l’hanno bocciato e può andare via in prestito con diritto di riscatto. Non penso però che sia adatto per una grande squadra, come la Roma o l'Inter, lo vedo più in una Fiorentina”.