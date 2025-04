L'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha analizzato la caotica corsa per a Champions League prendendo in considerazione anche la squadra viola.

"Juve e Atalanta sono le favorite - dice l'ex commissario tecnico della Nazionale - il Bologna è lì vicino e per come ha giocato lo meriterebbe, Roma e Lazio hanno gli scontri diretti per inserirsi. Per Fiorentina e Milan mi sembra difficile. Tanti dimenticano quello che è successo alla Fiorentina, il dramma umano di Bove che ha colpito anche i compagni. E poi lui era anche l'ago tattico della squadra. Ma Palladino sta facendo benissimo. Quando Commisso ha detto che qualcuno voleva spingerlo al licenziamento, se fossi stato in Palladino avrei chiesto: "Chi?". Non è mai facile a Firenze, la città e il tifo ti entrano dentro"

Infine Prandelli prende in considerazione l'ex tecnico viola, oggi al Bologna “Italiano meriterebbe la Champions. Per qualità di gioco e continuità il Bologna è stato forse il migliore delle sette pretendenti. Non era scontato dopo aver perso Calafiori e Zirkzee oltre al Motta. Il Bologna poteva perdersi e invece ha fatto quasi meglio. Italiano ha avuto intuizioni decisive”.