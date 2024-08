Martinelli potrà mettersi in mostra, ma non con la Fiorentina. Il giovane portiere viola riceve la chiamata di Bollini

Sono 23 i calciatori convocati dal ct dell’Italia U19, Alberto Bollini, ex tecnico anche della Fiorentina Primavera, per le due amichevoli contro la Slovenia, in programma il 6 agosto a Manzano e l’8 agosto ad Ajdovscina, e tra questi c'è anche un calciatore gigliato.

C'è anche un giovane portiere viola

Nell’elenco figura infatti il portiere classe 2006 della Fiorentina, Tommaso Martinelli, che è uno dei due profili scelti nel ruolo dal selezionatore azzurro. Il giovane estremo difensore potrà così mettersi all'opera poco prima dell'inizio delle gare ufficiali agli ordini di Palladino.

Ecco l’elenco completo dei convocati azzurri

Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Francesco Saverio Plaia (Torino);

Difensori: Cristian Cama (Roma), Matteo Cocchi (Inter), Christian Garofalo (Napoli), Matteo Giuseppe Plaia (Roma), Gabriel Ramaj (Atalanta), Lorenzo Tosto (Empoli), Alessandro Ventre (Juventus), Lorenzo Venturino (Genoa);

Centrocampisti: Andrea Bonanomi (Atalanta), Federico Coletta (Roma), Francesco Crapisto (Juventus), Leonardo Mendicino (Atalanta), Valdes Ngana (Juventus), Lorenzo Riccio (Atalanta);

Attaccanti: Giacomo De Pieri (Inter), Seydou Fini (Genoa), Gabriele Finocchiaro (Juventus), Matteo Lavelli (Inter), Mattia Mosconi (Inter), Emanuele Rao (Spal), Filippo Scotti (Milan).